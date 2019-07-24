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Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

İki yıl boyunca restorasyon çalışmaları olan 900 yıllık caminin tadilatı bitti.

İHA | 24.07.2019 - 16:37..
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Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi yapılan çalışmaların ardından ibadete hazır.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Pazarı Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

2017 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden caminin cuma günü yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

900 YILLIK CAMİ

Pazar Camisinde görev yapan Ömer Artış, caminin çok eski bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Pazar Camisi çok eski bir camidir. Yaklaşık 900 yıllık bir camidir. Caminin yanından Balıklıgöl’den akan su geçiyor. Pazar Camisi Cuma günü ibadete açılacak. Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın ardından hizmete girecek. 900 yılık bir camisi olduğundan dolayı çok eski bir tarihe dayanıyor. Pazar Camisi bu cuma günü ibadete açılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Pazar Camisi'nin 26 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağı dile getirildi.

Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

Şanlıurfa'daki tarihi cami ibadete açıldı

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