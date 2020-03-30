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Şanlıurfa'dan Burdur'a getirilen samandan yılan çıktı

Şanlıurfa'dan saman balyaları içinde Burdur'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa'ya götürülerek doğaya salındı.

İHA | 30.03.2020 - 07:56..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını aldı.

Şanlıurfa'dan Burdur'a getirilen samandan yılan çıktı

ŞANLIURFA'DAN GELDİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine giden DKMP ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ayrıca yılanın 'koca engerek' türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'dan Burdur'a getirilen samandan yılan çıktı

ŞANLIURFA'YA GÖTÜRÜLDÜ, DOĞAYA BIRAKILDI

Yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonucunda koca engerek türü yılan, doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı.

Burdur'dan Şanlıurfa'ya getirilen yılan, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı.

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