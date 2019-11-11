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Şanlıurfa'dan düğünden dönen araç kaza yaptı

Şanlıurfa’da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

İHA | 11.11.2019 - 02:29..
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Akabe Yokuşu'nun Şahin Tepesi mevkisinde, Batıkent Mahallesi'ndeki düğünden dönenlerin içinde bulunduğu Mehmet Ç. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Şanlıurfa'dan düğünden dönen araç kaza yaptı

ARAÇ 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Mesut Özçur (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan düğünden dönen araç kaza yaptı

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Mesut Özçur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'dan düğünden dönen araç kaza yaptı

Şanlıurfa'dan düğünden dönen araç kaza yaptı

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