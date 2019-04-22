Şanlıurfa'ya ziyaretçi akımı sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Harran'daki konik kubbeli evler farklı yapılarıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

İLÇE ZİYARETLERDEN MEMNUN

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaz öncesi güzel ve serin havayı fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Ziyaretçiler, Harran ilçe merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen "Şuayip Antik Kenti"nin yanı sıra Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı ve Soğmatar Antik Kenti'ni de görme imkanı buluyor.

TURİZM YOLUNDAN MARDİN'E ULAŞILABİLİYOR

Bazı konuklar, Harran bölgesini gezdikten sonra bir süre önce yapılan ve "turizm yolu" olarak adlandırılan güzergah sayesinde Mardin'e de kısa yoldan ulaşabiliyor.