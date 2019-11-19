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Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Leşlerle beslenen kara akbabalar, Tunceli'de objektiflere yakalandı.

İHA | 19.11.2019 - 11:10..
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Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Leşlerle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak bilinen, nesli tehdit altında olan kara akbaba, Tunceli-Erzincan arasında görüntülendi.

SANSA DERESİ'NDE KARA AKBABA

Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba’yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti.

Akbaba'ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz'e , hayvan adeta poz verdi.

Kara akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu.

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

''YAKINDAN GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM''

İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, “İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan kara akbabayı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

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