Şanlıurfa'da park halindeki otomobil çukura düştü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde 63 AHK 980 plakalı otomobil, sürücüsü ya da içerisinde kimse bulunmadığı sırada park halinde duruyordu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kendi kendine hareket etmeye başlayan araç, yavaş şekilde ilerleyerek yol kenarına yöneldi.

ÇUKURA DÜŞTÜ, YARALANAN OLMADI

Kontrolden çıkan otomobil, kısa süre sonra yol kenarında bulunan çukura düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki aracın yavaşça hareket ettiği ve ardından çukura doğru ilerleyerek düştüğü anlar yer aldı.

Kayıtlar, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bir delil niteliği taşıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Aracın neden hareket ettiğinin belirlenmesi için teknik değerlendirme ve çevresel faktörlerin araştırıldığı bildirildi.