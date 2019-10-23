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Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler

Bilecik'te 22 yaşındaki iki üniversite öğrencisi, harçlıkları ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılık işine girdi.

AA | 23.10.2019 - 12:55..
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Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler

Türkiye'de, devlet ve özel olmak üzere toplamda 207 üniversite var.

Bu üniversitelerden mezun olan gençler ise; kimi zaman işi beğenmedikleri için kimi zaman da iş bulamadıkları için işsiz kalıyorlar.

Bu durum toplumdaki genel algıyı da tersine çeviriyor. Önceden hayvancılık yapan üniversite mezunları ayıplanırken; şimdilerde birçok genç ufak çaplı da olsa hayvancılığı seçiyor. Son örnek ise Bilecik'ten.

Bilecik'te üniversite öğrencisi iki arkadaş, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılığa başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıfında okuyan Recep Furkan Çelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı'nda öğrenimini sürdüren Eray Zencir, birlikte hayvancılık yapmaya karar verdi.

Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler VİDEO

3 KEÇİ 4 KOYUNLA BAŞLADILAR

Ailelerine yük olmak istemeyen gençler, biriktirdikleri harçlıkları ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla 3 keçi ile 4 koyun aldı. Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'deki hayvanların bakımlarıyla Çelik'in halası ve Zencir ilgileniyor. Sürüdeki hayvan sayısı, yeni doğumlarla kısa sürede 10'a ulaşacak.

Gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra devletten destek alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlıların da bulunduğu çiftlik kurmayı hayal ediyor.

Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler

"AİLELERİMİZİN YARDIMIYLA HAYVAN BAKIMINI ÖĞRENDİK"

Recep Furkan Çelik, AA muhabirine, geçen yıl yaz tatilinde memleketine geldiğinde can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, aynı köyden Eray Zencir ile boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ailelerinin gönderdiği harçlıklardan artırdıkları ile yaz tatilinde çalışıp kazandıkları paraları iki yıl boyunca biriktirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu: "Ailelerimizin yardımıyla hayvan bakımını öğrendik ve Saanen keçisi ile koyun aldık. Şu anda bakımlarına devam ediyoruz. Köy hayatını, köyde bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Yaz tatillerinde memlekete geldiğimizde köyde vakit geçirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşım Eray Zencir, açıköğretim okuduğu için halam ile her gün köye gelip, hayvanlarımıza bakıyor. Ara tatilde ve yaz tatilinde arkadaşıma yardım ediyorum."

Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler


HEDEFLERİ ÇİFTLİK KURMAK

Çelik, sürüdeki hayvan sayısı artınca devletten destek alıp çiftlik kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eray Zencir de gelecekte, hem eğitimini aldıkları işi yapmayı hem de hayvancılığı devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti.

Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler

Şanslarını hayvancılıkta deneyen üniversiteli gençler

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