Şantajla para almaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Kütahya'da S.Ç. isimli kadın, yaklaşık 4 ay önce evinin sokağında manav işleten H.Ü. isimli şahısla tanıştı.

S.Ç. ve H.Ü. arasındaki bu tanışıklık bir süre sonra gönül ilişkisine döndü.

ŞANTAJ YAPTI

H.Ü., S.Ç.'den kendisine 8-10 bin TL vermesini, bu parayı ödemediği takdirde elinde bulunan görüntüleri ailesiyle paylaşacağını söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

S.Ç., bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğine giderek, müracaatta bulundu. Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda müşteki S.Ç., şüpheli şahsın buluşma adresi olarak verdiği Atatürk Bulvarı Laleli Camii avlusuna gitti. Müşteki şahıs şüpheli şahsa parayı verdiği esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da şantajla para isteyen şahsın yakalanma anı İZLE