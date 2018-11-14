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Bartın'da şantiye hırsızları yakalandı

Bartın’da inşaat şantiyelerinden hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

İHA | 14.11.2018 - 12:36..
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Bartın’da inşaat şantiyelerinden çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri inşaat şantiyelerindeki demir ve inşaata ait malzemeleri çalan hırsızlık şebekesini çökertti.

SORGULAR DEVAM EDİYOR

Operasyonda Z.N ve D.V. isimli şahıslar hırsızlık olaylarında kullandıkları otomobil ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları inşaat malzemelerini hurdacılara sattıkları tespit edilirken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Bartın'da şantiye hırsızları yakalandı

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