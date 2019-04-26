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Sao Tome ve Principe'de gemi battı

Orta Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe'de geminin batması sonucu 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin kaybolduğu, 55 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

AA | 26.04.2019 - 04:24..
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Portekiz haber ajansı Lusa'nın Sao Tome ve Principe hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, Sao Tome ile Principe adaları arasında sefer yapan bir geminin sabah Principe Adası açıklarında batması sonucu 4'ü çocuk 7 kişinin hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Sao Tome ve Principe'de gemi battı

55 KİŞİ KURTARILDI, 10 KİŞİ KAYIP

Gemidekilerden 55 kişinin kurtarıldığı, 10 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Kaybolanlar arasında 2 Portekiz ve bir Fransız vatandaşının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sao Tome ve Principe hükümeti, olay nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

İki ada arasında üçüncü kez büyük bir deniz kazası yaşanırken yaklaşık iki yıl önce bir feribot 12 yolcu ve mürettebatıyla kaybolmuştu. Feribota ne olduğu hala bilinmiyor.

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