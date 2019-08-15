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Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ve hücresinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in evinde, Bill Clinton'nın kadın elbisesiyle çekilmiş tablosu bulundu.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 09:19..
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Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulunan ve tutuklanarak Mahattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne gönderilen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, dört gün önce hücresinde ölü olarak bulundu.

MAVİ ELBİSE, KIRMIZI AYAKKABI

Hapiste intihar eden Epstein'nin villasında, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Villada, eski ABD Başkanı Bill Clinton'un kadın elbisesi ile tablosu bulundu.

Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki sandalyeye uzandığı, kırmızı topuklu ayakkabı giydiği ve Hillary Clinton'ın mavi elbisesiyle müstehcen pozunu gösteren resim, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

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