Sapık Suriyeli taksiciler tarafından dövüldü

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde 20 yaşındaki H.K.K., İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına yürüyerek giderken, Suriye uyruklu İ.E.H. tarafından takip edildi.

BAĞIRINCA VATANDAŞLAR TOPLANDI

Genç kız kurs binasına girmek isterken, İ.E.H. de adres sorma bahanesiyle arkasından geldi. Bir süre konuşan İ.E.H., daha sonra genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti. H.K.K.'nin bağırması üzerine çevredekiler, yanına gelip, durumu öğrendi.

GÜVENLİK KAMERASINDA BELLİ OLDU

Genç kızın tacize uğradığını söylemesi üzerine kaçmaya çalışan İ.E.H., taksi durağına alınıp, dövüldü. Bu sırada ihbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Genç kız ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Gözaltına alınan İ.E.H., suçlamayı reddetti. Polis, çevrede yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında taciz anının olduğunu belirledi.

İ.E.H., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.