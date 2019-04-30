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Sapık Suriyeli taksiciler tarafından dövüldü

Konya'da kursa giden 20 yaşındaki genç kızı takip ederek eteğini kaldıran ve taciz eden Suriyeli, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA | 30.04.2019 - 15:52..
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Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde 20 yaşındaki H.K.K., İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına yürüyerek giderken, Suriye uyruklu İ.E.H. tarafından takip edildi.

BAĞIRINCA VATANDAŞLAR TOPLANDI

Genç kız kurs binasına girmek isterken, İ.E.H. de adres sorma bahanesiyle arkasından geldi. Bir süre konuşan İ.E.H., daha sonra genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti. H.K.K.'nin bağırması üzerine çevredekiler, yanına gelip, durumu öğrendi.

Sapık Suriyeli taksiciler tarafından dövüldü

GÜVENLİK KAMERASINDA BELLİ OLDU

Genç kızın tacize uğradığını söylemesi üzerine kaçmaya çalışan İ.E.H., taksi durağına alınıp, dövüldü. Bu sırada ihbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Genç kız ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Gözaltına alınan İ.E.H., suçlamayı reddetti. Polis, çevrede yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında taciz anının olduğunu belirledi.

Sapık Suriyeli taksiciler tarafından dövüldü

İ.E.H., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sapık Suriyeli taksiciler tarafından dövüldü

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