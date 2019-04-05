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Sara krizi geçiren genç 5. kattan düştü

Karaman'da, sara krizi geçirerek apartmanın 5'inci katından düşen Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

AA | 05.04.2019 - 23:27..
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Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir kişinin apartmandan düştüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Sara krizi geçiren genç 5. kattan düştü

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan 20 yaşındaki Hamdamin Balakishiev isimli genç, sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balakishiev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sara krizi geçiren genç 5. kattan düştü

SARA KRİZİ NEDENİYLE DÜŞTÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev'in, sara krizi geçirerek pencereden düştüğü belirlendi.

Sara krizi geçiren genç 5. kattan düştü

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