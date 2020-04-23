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S.Arabistan harcamalarını kısıtladı

Suudi Arabistan'da petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle harcamalar kısıldı.

Haber Merkezi |
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S.Arabistan harcamalarını kısıtladı

En önemli geliri petrol olan Suudi Arabistan yönetimi,  petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor günler yaşıyor...

Daha önce S.Arabistan, 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.

Korona salgını nedeniyle Suudların ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.

S.Arabistan harcamalarını kısıtladı

HARCAMALARDA KISITLAMAYA GİDİYORLAR

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi üzerine seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldığını ve projelerin ertelendiğini açıkladı.

Cedan, düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.

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