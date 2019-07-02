S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

Suudi Arabistan askeri üs kurmak isteyen İsrail’e toprak parçası kiralamaya hazırlanıyor.

S.Arabasitan'da Al-Khaleej gazetesi, Riyad ile Tel Aviv arasında sürdürülen gizli temaslar ve istişare toplantıları sonucu İsrail'in, S.Arabistan'da askeri hava üssü kurulması için mutabakata vardığını duyurdu. Bu mutabakatın Suudi Arabistan'a destek veren Arap ükeleri ile İsrail arasında yeni ufuklar açacağı ileri sürüldü.

Gelişmiş askeri ürünleri büyük anlaşmalar karşılığında İsrail’den satın alan S.Arabistan için İsrail’in vazgeçilmez bir askeri pazar olduğunu belirten gazete, İsrail’in Arap ve Müslüman bir ülkenin derinliklerine girebildiği kadar girmeye çalıştığını da aktardı.

İLK DEFA BİR ARAP ÜLKESİNDE İSRAİL ÜSSÜ

Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda da tarihte ilk defa İsrail’in bir Arap ülkesinde bir askeri varlığı olacağı aktarılıyor. Bu gelişmenin Suudi Arabistan ile stratejik ittifaklara sahip diğer ülkelerin de İsrail ile normalleşme yolunda sıraya girmesine neden olabileceği gazetenin dikkat çektiği bir diğer nokta.

İsrail'e tahsis edilen yerin Prens Sultan bin Abdül Aziz Bölgesel Havalimanı'nın yakınında, Tabuk şehrine yaklaşık iki kilometre mesafede olduğunu doğruladı.Tabuk havaalanı, Riyad'ın 1100 km kuzeydoğusunda ve İsrail'in Kızıldeniz'deki Eilat bölgesine yaklaşık 200 km uzaklıkta.