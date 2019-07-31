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S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

Suudi Arabistan Türkiye’den ihraç malı taşıyan 80 TIR’ı bir haftadır bekletiyor.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 04:16..
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S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

Türkiye’den ihraç malları taşıyan 80 TIR Suudi Arabistan’ın Duba Limanı’nda bir haftadır bekletiliyor. Cidde Limanı’nda da bekletilen 300 konteyner var. Sektör temsilcileri, “Olay siyasi, çözüm de siyasi maalesef” diyor.

"S.ARABİSTAN GİBİ DOMAKRATİK OLMAYAN ÜLKELERDE SORUN YAŞIYORUZ"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Fatih Şener bunun tamamen siyasi bir durum olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Demokrasiyle tam tanışmamış ülkelerle aranızda en ufak bir gerilim olduğunda konu ülkenin bütün birimleri durumdan bir vazife çıkartıp size karşı bir tavır sergilemeye başlıyorlar. Durum ancak sayın Cumhurbaşkanımızın müdahil olmasıyla olacak ama şu anda siyasi ilişkiler de çok iyi değil. Demokratik ülkelerle zaman zaman sorun yaşasak da sorun olmuyor ama Suudi Arabistan gibi ülkelerle sorun yaşadığında tüm alt birimler de tavır almaya başlıyor.”

"GİZLİ AMBARGO VAR"

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ihraç malları taşıyan tırları bekletmesini TBMM gündemine de taşıyan CHP “Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’ye gizli bir ambargo uyguluyor” dedi. 

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