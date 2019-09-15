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S.Arabistan’a yönelik SİHA saldırısı petrol fiyatlarını etkileyecek

Suudi Arabistan’a yönelik SİHA saldırısı, petrol fiyatlarını varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir açıklaması yapıldı.

REUTERS | 15.09.2019 - 23:13..
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S.Arabistan’a yönelik SİHA saldırısı petrol fiyatlarını etkileyecek

Saudi Aramco'ya ait 2 tesise SİHA saldırısıSuudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Aldulaziz bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını açıklamıştı.

S.Arabistan’a yönelik SİHA saldırısı petrol fiyatlarını etkileyecek

5 İLA 10 DOLAR ARASINDA ARTIŞ

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle Riyad'ın petrol üretimini geçici olarak durdurması yüzünden pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 5 ila 10 dolar arasında artış bekleniyor.

100 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Reuters’e konuşan piyasa uzmanları, Suudi Arabistan’ın kısa zamanda üretim kaybını telafi edememesi halinde varil başına petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre, Suudi Arabistan’a yönelik saldırının verdiği zararın büyüklüğü, uzun dönem petrol fiyatlarının belirlenmesinde de etkili olacak. Jepolitik riskler, yine petrol fiyatlarının belirlenmesinde önümüzdeki dönemde önemli rol oynayacak.

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