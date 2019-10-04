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S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek.

AA | 04.10.2019 - 02:08..
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S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

Amerika ile arasındaki kurduğu ilişkilerin ardından Ilımlı İslam'a yönelmeye başlayan Suudi Arabistan, bu kapsamda birçok değişiklik yapma kararı aldı.

Bu kapsamda ülkede ilk olarak, yabancı kadınlara da uygulanan çarşaf giyme zorunluluğunu kaldırma kararı alan S.Arabistan, kadınlara orduda görev verecek.

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

2030 VİZYONU

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan 2030 vizyonu çerçevesinde çeşitli niteliklere sahip kadınların askeri görevlere başvurmasının yolunu açtı.

ÇEŞİTLİ RÜTBELERDE GÖREV YAPACAKLAR

Haberde, kadınların Suudi Arabistan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri alanlarında onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecekleri belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan eş-Şehri de kadınların ülkenin en önemli bakanlığında görev yapacak olmasını, "doğru yönde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Şehri, bakanlık bünyesinde fark yaratabilecek binlerce kadının yer alabileceği çok sayıda pozisyon olduğunu kaydetti.


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