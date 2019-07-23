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S.Arabistan'dan İsrail'e tepki

Suudi Arabistan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

AA | 23.07.2019 - 23:25..
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S.Arabistan'dan İsrail'e tepki

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, İsrail'in dün Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde "Ayrım Duvarı'nın devamındaki tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına tepki gösterildi.

Filistinlilerin Kudüs'ten zorla göç ettirilmesini amaçlayan İsrail'in ihlallerine son verilmesi için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu girişim, uluslararası yasa ve anlaşmalara aykırıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail güçleri dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

İSRAİL'DE FİLİSTİN'E RET

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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