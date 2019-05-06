ABD'nin gözetimi altında hareket eden, Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığını sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video ile devam ettirdi.

Türkiye ile ticari ilişkilerde olmayacağını belirten Suudi Prens Abdullah bin Sultan Al Saud, Twitter’da paylaştığı bir videoda, Türkiye’den gelen her türlü ürünü boykot edeceğini söyledi.

"TÜRKİYE POLİTİKALARI DÜZELMELİ"

Sultan Al Saud, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye politikalarını düzenleyene kadar ne bizim ne de hükümetimizin onların ürünlerine ihtiyacı var.”

S.Arabistan'dan Türk ürünlerine boykot İZLE







