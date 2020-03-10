S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yaylmaya başlayan ölümcül virüs korona, tüm ülkeleri ciddi tedbirler almaya itti.

Virüs ise en çok, Çin, İtalya ve İran'da ölümlere neden oldu.

Dünya üzerinde 3 bin üzerinde ölüme neden olan virüs, 6 kıtada ve 107 ülkede görülürken, Türkiye'de şu ana kadar tek bir vakaya bile rastlanmadı.

S.ARABİSTAN KORONA BAHANESİYLE TÜRKİYE'YE SEYAHATLERİ YASAKLADI

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

S.ARABİSTAN'DA 20 VAKA

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha koronavirüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.

Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı HABERİ



