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S.Arabistan'dan Türkiye'ye turizm boykotu

S.Arabistan basınında Türkiye'ye turizm boykotu çağrısı yapılıyor.

AA | 12.07.2019 - 07:19..
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S.Arabistan'dan Türkiye'ye turizm boykotu

Suudi Arabistan'da, Türkiye'de geçirdikleri her gün ortalama 500 dolar harcayan Suudilere, Türkiye'nin boykot edilmesi ve tatile gidilmemesi çağrısında bulunuluyor.

S.Arabistan'dan Türkiye'ye turizm boykotu

TÜRKİYE'YE KARALAMA KAMPANYASI

Her yıl yüz binlerce Suudi turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin tatil için seçilmemesi konusunda milliyetçi ve iktidar yanlısı medyada yayınlar yapılıyor.

Son aylarda birçok medya kuruluşunda "Türkiye'ye gitmeyin", "Türkiye güvenli değil" gibi manşetler atılıyor.

S.Arabistan'dan Türkiye'ye turizm boykotu

İLK BEŞ AYDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gidenlerinin sayısının 2019'un ilk beş ayında yüzde 30 düştüğü de belirtiliyor.

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