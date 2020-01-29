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S.Arabistan'dan Yüzyılın Anlaşması'na destek

Trump ile Netanyahu'nun Yüzyılın Anlaşması planına ilk destek veren ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi.

AA | 29.01.2020 - 16:32..
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün kameralar karşısına geçerek tek taraflı olarak hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planını açıkladı.

Açıklanan plan, bir barış planının yanında daha çok adım adım işgal planı gibi göründü.

S.Arabistan'dan Yüzyılın Anlaşması'na destek

Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud döneminden bugüne kadar uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıktığı savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ayrıca adil ve kapsamlı barışın stratejik seçenek olduğunu teyit eden 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne de öncülük ettiği vurgulandı.

S.ARABİSTAN: DESTEKLİYORUZ

AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Suudi Arabistan Krallığı, Filistin ve İsrail arasında kapsamlı barış planı geliştirmek için Başkan Trump yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Ayrıca ABD'nin himayesi altında taraflar arasında doğrudan müzakereleri başlatma ve planla ilgili her türlü anlaşmazlığı müzakereyle gidermeye teşvik ediyor. Bu da barış sürecinde, kardeş Filistin halkının meşru haklarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması içindir."

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