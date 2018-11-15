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Adana'da şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki 7 yaşındaki Yusuf Albayrak, hafif yaralandı.

DHA | 15.11.2018 - 08:55..
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Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkiinde meydana geldi.

Adana'da şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kent merkezine doğru giden Yakup Albayrak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı.

Adana'da şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

İTFAİYE EKİBİ SÖNDÜRDÜ

Hafif yaralanan oğlu Yusuf'u araçtan çıkaran Yakup Albayrak, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Yusuf Albayrak, hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

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