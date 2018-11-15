Adana'da şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkiinde meydana geldi.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kent merkezine doğru giden Yakup Albayrak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı.
İTFAİYE EKİBİ SÖNDÜRDÜ
Hafif yaralanan oğlu Yusuf'u araçtan çıkaran Yakup Albayrak, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Yusuf Albayrak, hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.