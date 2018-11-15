Adana'da şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

1 Beşiktaş yönetimi: Kaptanlığı Oğuzhan'dan alalım Beşiktaş yönetimi, "Kendisini baskı altında hissediyor" diyerek kaptanlık pazubandının Oğuzhan'dan alınmasını talep etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.

2 Özcan Deniz eşiyle el ele poz verdi Geçen nisanda oğulları Kuzey’i kucaklarına alan çift, doğumdan bu yana ilk kez bir organizasyona beraber katılıp objektife poz verdi.

3 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl aşkı tam gaz devam Haklarında sürekli aşk haberleri çıkan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı.

4 Demet Akalın'dan avukatına Hande Yener talimatı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kimseyle kavgalı olmak istemediğini söyledi.

5 Kaliforniya'daki yangın tüm canlıları zor durumda bıraktı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın 56 kişinin ölümüne neden oldu. Bu yangından ise sadece insanlar değil tüm canlılar etkilendi.

6 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.