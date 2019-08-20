Şarampole yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kandıra’dan İzmit istikametine seyir halinde olan Tunç S.’nin idaresindeki 41 FA 819 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen bir aracın hatalı sollama yapması sonucunda kontrolden çıktı.

YOL KENARINA UÇAN ARAÇTAN YARALANMADAN ÇIKTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin içerisinde bulunan sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ekibine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahaleyi yaparken sürücünün yaralanmadığı tespit edildi. Sürücü, hastaneye gitmek istememesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.