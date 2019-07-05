Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

18 Mayıs'ta, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler, çifti rehin alarak soygun yapmıştı.

Dün Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edilmişti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürülmüştü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bulgaristan'dan iade edilen 6 Moldovalı sanıktan biri bugün tutuklandı. Diğer sanıklar ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere, savcılıktan serbest bırakıldı.