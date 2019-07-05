taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.637
Euro
6.3233
Altın
1389.98
Borsa
99447.75
Gram Altın
251.855

Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

Bulgaristan'dan iade edilen 6 Moldovalı sanıktan biri tutuklandı.

DHA | 05.07.2019 - 17:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

18 Mayıs'ta, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler, çifti rehin alarak soygun yapmıştı.

Dün Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edilmişti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürülmüştü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bulgaristan'dan iade edilen 6 Moldovalı sanıktan biri bugün tutuklandı. Diğer sanıklar ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere, savcılıktan serbest bırakıldı.

Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

Sarar ailesini gasbeden zanlılardan biri tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

816
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

556
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

707
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

150
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

24
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

47
D-100 karayolunda makas kazası kamerada

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir