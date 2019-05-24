18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler, çifti rehin alarak soygun gerçekleştirmişti.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Sarar çifti, bir basın toplantısı düzenleyerek yaşadıkları olayı anlattı.

İLK BAŞTA ŞAKA SANMIŞ

Olay anını anlatan Zehra Sarar, siyah giyimli adamları gördüğünü ve Cemalettin Sarar’ın "sus sus" demesiyle ‘şaka mı yapıyorlar acaba’ diye düşündüğünü söyledi.

Ellerinin ve ayaklarının bağlanmasının ardından bileğini plastik kelepçeden çıkardığını, makasa ulaşıp keserek kurtulduklarını aktaran Sarar, “Saat 11’e 5 kala ben camiden geldim. Kış bahçesinde oturuyoruz. Oturduk, sularımızı haplarımız içtik. Başımı çevirdim, iki tane simsiyah giyinmiş, simsiyah eldivenli sadece gözleri gözüküyor. ’Cemalettin bunlar ne’ dedim, ’sus sus’ dedi. Sus deyince Cemalettin’e ’Şaka mı yapacaklar acaba, böyle şaka mı olur?’ dedim. İrkildim bir tuhaf oldum. Ondan sonra Cemalettin döndü. Bir tanesi de yukarı çıkıyor dedim.

Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı ViDEO

Orada bizim vitral camlar var oradan gözüküyor. Bir tanesi de yukarıdan çıkıyor derken, bir tanesi Cemalettin Bey'i, bir tanesi de beni etkisiz hale getirdi. Ellerimizi bağladılar, siyah kelepçelerle ellerimizi bağladılar, ellerimiz kesildi. Ben tabii direndim, 'Ne yapıyorsunuz?' dedim.

TERAVİHTEN GELDİM

Tam teravihten geldim, abdestimle duruyordum. 'Bu mübarek günde bunlar da mı gelecekti başımıza, siz ne yapıyorsunuz, bunlar da mı gelecek başımıza sizde hiç Allah korkusu yok mu?' diye direnmeye başladım. Tabii onlar ayaklarımı ellerimi bağladılar. Ayaklarım bağlı olduğu halde ben yine bir kalkmaya çalıştım. Dizlerimin, dirseklerimin üstüne düştüm. Her yerim çok kötü oldu. Ondan sonra Cemalettin Bey'i yukarı çıkardılar.

PARALAR FABRİKANIN KASASINDA DEDİM

Bana kasanın anahtarını sordular. Yok, burada değil, fabrikanın kasasında evde değil dedim. Sonra artık kasayı olduğu gibi alın götürün dedim. Tabii o kadın bizde çalıştığı için anahtarı da kasının yerini de biliyordu. Orada 4-5 tane kapı var, direk kasanın olduğu yere gitmiş. Kasanın yerini anahtarları da biliyor. Hepsini boşaltmışlar. Kasanın dışındakileri de götürmüşler. 4 tane daha çekmece vardı. Onları da olduğu gibi boşaltıp götürmüşler. Sonra tabi biz bağladılar. Sonra beni de yukarı çıkardılar.





BİRAZ DİRENDİM

Cemalettin Bey'i yatırmışlar yüzükoyun. Ben biraz direndim, Cemalettin ‘Yat işte yat diyorlar’ dedi. Elimizi arkadan bağladılar, ayaklarımızı bağladılar sonra birbirimize bantladılar ayaklarımızı. Sonra üstümüzden kilitlediler ve ses kesildi. Ben biraz sağ tarafım gevşek oldu herhalde sağ kolumu kurtardım. 'Cemalettin, gel bu çekmecede makas var o makası alalım da keseyim ben' dedim. Kesip doğru telefona gittim. Hemen güvenliği aradım.

Siz neredesiniz eşkıyalar bastı bizi soyulduk, neredesiniz dedim. O da dedi ki, ‘efendim burada 3 kişi var kovalıyorum, onları takip ediyorum, Enveriye istasyonuna doğru gittiler’ dedi. Sonra kim geldi kim açtı kapıyı hiç bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum ama öncesini hatırlıyorum. Onların gittiğini anladım. 5 dakika bile sürmedi elimi çıkardım.” ifadelerini kullandı.





"1 MİLYON EURO İSTEDİLER"

Ellerinde silah görmediğini söyleyen Zehra Sarar, “Ben silah görmedim, ama ellerinde kama gibi bir şey vardı. Ben 'Çok sıktı' dedim, kelepçeyi kesti onunla yeniden bağladı” ifade ederken, Cemalettin Sarar ise çalınan para ve ziynet eşyalarından bahsederek, “1 milyon euro istediler, euro diyor, dolar diyor. Hepsi fabrikada dedim. Kasada ne varsa al git dedik. Kasada vardı dolarımız ,euromuz. Ben de bilmiyorum Zehra Hanım'ın ne kadarı olduğunu. Zehra Hanım'ın ziynetleri vardı. Onların hepsini alıp gittiler. İki ay çalıştılar karı koca çalıştılar. Bizim bağ evinde çalışıyorlardı. Hizmet ediyorlardı.” açıklamalarında bulundu.

