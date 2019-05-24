Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Çiftin, Sümer Mahallesi'ndeki konutunda 18 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bahçe kısmındaki telleri demir makasla kesip içeri giren zanlıların, Cemalettin Sarar'dan 1 milyon dolar ve 1 milyon avro istedikleri, parayı alamayınca da iş adamını ve eşi Zehra Sarar'ı darp ettikleri, ellerini ve ayaklarını bağladıkları öğrenildi.

Olaydan 1.5 saat sonra Zehra Sarar'ın kendi imkanlarıyla kurtulmasının ardından eşini de kurtarıp polise haber verdiği ifade edildi.

ESKİ HİZMETÇİDEN SEVGİLİSİNE SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu 34 yaşındaki Iulia D. ve sevgilisinin 2017 yılında Sarar ailesinin yanında iki ay çalıştıkları ancak aralarında çıkan tartışma sonucu işi bıraktıkları ortaya çıktı.

Iulia D'nin sevgilisinin, Bulgaristan'da gözaltına alınan 8 zanlıdan biri olduğu tespit edildi. İfadesi alınan kadın şüphelinin, "Sevgilim ve arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar başıma bela oldu." dediği belirtildi.

POLİS PARALARI VE ZİYNET EŞYASINI ARIYOR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Edirne, Bilecik, Bursa, Balıkesir ile İzmir'de geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.