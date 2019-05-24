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Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde darbedilip soyulmasına ilişkin tutuklanan eski hizmetçi, olayın detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 07:55..
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Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Çiftin, Sümer Mahallesi'ndeki konutunda 18 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bahçe kısmındaki telleri demir makasla kesip içeri giren zanlıların, Cemalettin Sarar'dan 1 milyon dolar ve 1 milyon avro istedikleri, parayı alamayınca da iş adamını ve eşi Zehra Sarar'ı darp ettikleri, ellerini ve ayaklarını bağladıkları öğrenildi.

Olaydan 1.5 saat sonra Zehra Sarar'ın kendi imkanlarıyla kurtulmasının ardından eşini de kurtarıp polise haber verdiği ifade edildi.

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

ESKİ HİZMETÇİDEN SEVGİLİSİNE SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu 34 yaşındaki Iulia D. ve sevgilisinin 2017 yılında Sarar ailesinin yanında iki ay çalıştıkları ancak aralarında çıkan tartışma sonucu işi bıraktıkları ortaya çıktı.

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Iulia D'nin sevgilisinin, Bulgaristan'da gözaltına alınan 8 zanlıdan biri olduğu tespit edildi. İfadesi alınan kadın şüphelinin, "Sevgilim ve arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar başıma bela oldu." dediği belirtildi.

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

POLİS PARALARI VE ZİYNET EŞYASINI ARIYOR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Edirne, Bilecik, Bursa, Balıkesir ile İzmir'de geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda, olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5'i kadın 8 şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik girişimler devam ediyor.

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Ayrıca polis, çalınan bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Eskişehir'de dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakılan Ali Y'nin ise İstanbul'da araç kiralama şirketinin bulunduğu ifade edildi.

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Öte yandan, zanlıların bahçeye girdiği yer, basın mensupları tarafından görüntülendi.

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