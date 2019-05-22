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Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darbedip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi ile bir erkek şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA | 22.05.2019 - 17:51..
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18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. ile Ali Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli iki kişinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sürüyor.

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

2 SENE ÖNCE İŞE BAŞLADI

Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2017 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

Sarar çiftini darbeden 2 kişi adliyede

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