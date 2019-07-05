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Sarar soygunu şüphelileri hakim karşısında

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir’de tutuklandı.

İHA | 05.07.2019 - 17:35..
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Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soydukları iddia edilen Aleksandar A., George D., Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüpheli 2 gün önce Türkiye’ye iade edilmişti.
Sarar soygunu şüphelileri hakim karşısında

"ŞÜPHELİLER 49 GÜN SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI"

18 Mayıs tarihinde yaşanan olay sonrası, 47 gün sonra iadesi yapılan şahıslar, Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısından teslim alındı. Aynı günün akşamı saat 22.00’da polis ekipleri nezaretinde şüpheliler Eskişehir’e ulaştırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen şahıslar, daha sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında adliye sevk edildi.

Burada savcılıktan ifadeleri alınan 4’ü kadın 6 şüpheliden Anna A., Adelina A., Tatyana T.ve Nadejda K. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden mahkemeye sevk edilen George D. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkma yasağı ile serbest bırakılırken, hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan hizmetçi Lulia D.’nin sevgilisi Aleksandar A. ise tutuklandı.

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