Sarayburnu sahilinde yasağa rağmen balıkçılar olta attı

Salgın vakalarının giderek artması nedeniyle yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Zor durumların dışında dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, bazı kişiler bu durumu kulak arkası etti.

MUHABİRİN "EVDE KAL" UYARISINA ALDIRIŞ ETMEDİ

İstanbul Fatih'te Sarayburnu sahilinde bu uyarıları dinlemeyen vatandaşlar balık tutmaya devam ederken, gazeteciler tarafından bu kişiler görüntülendi.

Muhabirin bir balıkçıya evde kalması gerektiğini hatırlatması üzerine adam, "Haber mi çekiyorsunuz? Nasıl, güzel çıktım mı?" diyerek muhabir ile dalga geçti.

Yasağa uymayan vatandaşlar balık tutmaya devam ediyor