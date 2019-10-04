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Saraydan çalınan klozeti getirene 124 bin dolar

İngiltere'de, Blenheim Sarayı'ndan çalınan 6 milyon dolarlık 18 ayar altın klozetin geri getirilmesi için 124 bin dolar ödül konuldu.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 18:15..
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İngiltere'de Oxfordshire kentinde America adı verilen 6 milyon dolar değerindeki altın klozet, çalınmıştı.

GETİRENE 124 BİN DOLAR ÖDÜL

Winston Churchill'in doğum yeri olarak tanınan Blenheim Sarayı'nı sigortalayan FASA, altın klozetin geri getirilmesini sağlayana belli koşulların yerine getirilmesi halinde 124 bin dolar para ödülü vereceklerini söyledi.

SARAY SAHİBİ BİR ŞEY OLMAZ DEMİŞTİ

Marlborough Dükü'nün kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı'nın kurucusu Edward Spencer-Churchill, ağustos ayında verdiği mülakatta, klozetin çalınması ihtimalini ciddiye almayarak şöyle demişti; "Çalınması kolay bir şey değil. Su tesisatına bağlı. Üstelik hırsızın son kullanın kim olduğu ve ne yediğine dair fikri olmayacak. Dolayısıyla koruma koymayı düşünmüyorum."

Saraydan çalınan klozeti getirene 124 bin dolar

Saraydan çalınan klozeti getirene 124 bin dolar

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