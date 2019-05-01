Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

Osmanlı döneminde sarayın has bahçesi olarak kullanılan, bugün ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Tarihi Sarayiçi mevkisinde, at biniciliği yaptıran Remzi Bentaş'ın pony shetland cinsi atı, 25 gün önce iki tay dünyaya getirdi.

TARİHİ ALANDA PONY TAYLARI

Bir süre ahırda annelerinin beslediği taylar, daha sonra diğer atlarla tarihi alana getirildi.

Sarayiçi'ne gelenlerin dikkati çeken taylara, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor VİDEO