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Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

Yaz aylarında kilosunun 30 liraya kadar çıktığı sardalyanın, şimdi kilosu yarıya kadar indi.

İHA | 17.10.2019 - 10:44..
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Sardalya, Çanakkale'de en fazla tüketilen ve tercih edilen balık türlerinden...

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

ŞU AN SARDALYANIN FİYATI 15 LİRA

1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla sardalyanın kilosu, 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak tezgahlarda bollaşan sardalyanın kilosu, 15 liraya kadar düştü. Fiyatlandırmanın bu şekilde olması da balığa ilgiyi artırıyor.

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

10 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Balıkçılar sardalyanın fiyatının kısa sürede 10 liraya kadar düşeceğini belirtirken,  hamsiye olan talebin de kısa sürede artacağını ön gördüklerini dile getirdiler.

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

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