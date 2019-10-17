Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

Sardalya, Çanakkale'de en fazla tüketilen ve tercih edilen balık türlerinden...

ŞU AN SARDALYANIN FİYATI 15 LİRA

1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla sardalyanın kilosu, 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak tezgahlarda bollaşan sardalyanın kilosu, 15 liraya kadar düştü. Fiyatlandırmanın bu şekilde olması da balığa ilgiyi artırıyor.

10 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Balıkçılar sardalyanın fiyatının kısa sürede 10 liraya kadar düşeceğini belirtirken, hamsiye olan talebin de kısa sürede artacağını ön gördüklerini dile getirdiler.