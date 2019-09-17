Sardalya şu an tezgahın en ucuz balığı oldu

1 Eylül'de av yasağı kalktı.

Tezgahlar balıklarla dolup taşsa da tutulan balığın az olması sebebiyle fiyatlar, oldukça yüksek... Bu nedenle de vatandaşlar, sadece balık tezgahına bakmakla yetiniyor.

EN UCUZ BALIK SARDALYE

Bursa'da Tuzparı Balık Pazarı'nda en ucuz balık, şu an yenme mevsimi olan sardalya.

Yağlı ve lezzetli olan sardalyayı, vatandaşlar ucuz ve mevsimi olduğu için tercih ediyor.

SARDALYANIN KİLOSU 20 LİRA

Tezgâhta en ucuz olan sardalyanın kilosu 20 liradan satılırken, hamsi ve istavrit ise 25 liradan satılıyor. Vatandaşlar sardalya balığı alıp ızgarasını yaptıklarını belirtiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEK

Balıkçılar denizden balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu, önümüzdeki günlerde yağmurların yağması ve balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini belirtti.

"YAĞMURUN YAĞMASIYLA BALIK BOLLAŞACAK"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Köken, "Havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Yağmurların yağmasıyla inşallah balık bollaşacak. Şu an sardalyanın mevsimi. Vatandaşlar yağlı, lezzetli ve fiyatının da ucuz olması sebebiyle sardalyayı daha çok tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talep var. Fiyatlar düştüğünde daha çok talep olacak." dedi.