Sarhoş çifte elektrikli testereyle karşılık verdi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkândaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

DÜKKAN SAHİBİ ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SALDIRDI

Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı, bir süre dükkânı terk ediyor. Bu sırada sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkânı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor.

Dükkanını dağıtan adama elektrikli testereyle saldırdı VİDEO