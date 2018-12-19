Sarhoş sanılan kişinin kafasındaki mermi çıkarıldı

Adana'da, evinin odasında yakınlarınca yarı baygın halde bulunan ve özel bir tıp merkezine götürülen ancak burada alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine tekrar gönderilen 22 yaşındaki Oğuzhan Ç.'nin, daha sonra gittiği Balcalı Hastanesi'nde başında mermi tespit edilmesi üzerine başlayan tedavisi sürüyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Oğuzhan Ç.'nin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp ve ekibi, hastanın kafasına isabet eden mermiyi operasyonla aldı. Mermi, incelenmesi için polis ekiplerine teslim edildi.

Bunun tedaviye yönelik bir ameliyat olmadığını ifade eden Çetinalp, "Bu, tedavisine yönelik bir ameliyat olmadığı gibi emniyet güçlerinin delil toplamaya yönelik, olayın aydınlatılması için istedikleri bir şeydi." diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çetinalp, mermi çekirdeğini çıkardıktan sonra polise teslim ettiklerini belirterek, "Hastanın genel durumu aynı, maalesef hala komada. Biz de uyutuyoruz, kafa içi basıncını düşürmek için. Hastanın genel durumunda bir değişiklik yok, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

"DURUMDAN EMİN DEĞİLİZ"

Adli Tıp hekimlerinin mermi çekirdeği üzerindeki incelemeyle olayın tam olarak aydınlatılacağını anlatan Çetinalp, şunları kaydetti: "Bir insan, kendisine yorgun merminin isabet ettiğini fark etmeyebilir. Ama biz Oğuzhan'daki durumdan emin değiliz, bu bir yorgun mermi mi, yakın atış mı çok aydınlatılmış değil. Delil toplama süreci de bunun için gerekiyordu zaten, o nedenle çok net bir şey söylemek mümkün değil. Bu yorgun mermi midir, bitişik atış mıdır, başka bir şekilde olmuş bir olay mıdır henüz bilemiyoruz. Adli süreci etkilememek adına spekülasyon yapmak çok doğru da olmaz. Bu nedenle biz ancak tıbbi bir bilgi verebiliyoruz."

Çetinalp, hastanın tedaviye cevap verip komadan çıkmasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.