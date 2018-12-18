taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3777
Euro
6.1033
Altın
1246.5
Borsa
89961.91
Gram Altın
215.712

Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıktı

Adana'da aşırı derecede alkol aldığı ve sarhoş olduğu düşünülen iki gün boyunca yarı baygın gezen kişinin tedavisinde kafasında mermi tespit edildi.

AA | 18.12.2018 - 09:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan O.Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

Burada tetkikleri yapılan O.Ç, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi.

O.Ç'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine götürdü.

KAFASINDA MERMİ TESPİT EDİLDİ

Burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan O.Ç'nin kafasına mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan O.Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından O.Ç'nin evine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada buldukları bir kuru sıkı tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü.

O.Ç'nin yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

221
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

104
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

85
İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

40
Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

38
Serdar Ortaç'tan dayak açıklaması

Serdar Ortaç'tan dayak açıklaması

10
Oğluna yapılan saldırıyı çaresizce izledi

Oğluna yapılan saldırıyı çaresizce izledi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir