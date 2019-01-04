Sarhoşlar Hacivat-Karagöz heykeliyle öpüşüp sarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Park’a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs, Masal Park alanında bulunan heykellere yöneldi.
BAŞKA HEYKELLERİ DE İHMAL ETMEDİLER
Heykellerle selfie çekilen şahıslar, bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi.
HACİVAT- KARAGÖZ HEYKELİNE SELAM VERDİLER
Alkollü şüphelilerin, karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp, selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar, parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar, polis ekiplerince aranıyor.