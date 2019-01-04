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Sarhoşlar Hacivat-Karagöz heykeliyle öpüşüp sarıldı

Manisa'da iki sarhoşun, parkta gördüğü Hacivat-Karagöz heykellerine selam verip, sohbet etmeye başlaması güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 04.01.2019 - 10:17..
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Park’a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs, Masal Park alanında bulunan  heykellere yöneldi.

BAŞKA HEYKELLERİ DE İHMAL ETMEDİLER

Heykellerle selfie çekilen şahıslar, bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi.

Sarhoşlar Hacivat-Karagöz heykeliyle öpüşüp sarıldı

HACİVAT- KARAGÖZ HEYKELİNE SELAM VERDİLER

Alkollü şüphelilerin, karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp, selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar, parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar, polis ekiplerince aranıyor.

Sarhoşlar Hacivat-Karagöz heykeliyle öpüşüp sarıldı

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