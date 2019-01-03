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Sarı Yelekler'in lideri gözaltına alındı

Eric Drouet, Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketini başlatan isim olarak tarihe geçmişti.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:03..
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Fransa'da, akaryakıt vergisi zammı üzerine başlayan Sarı Yelekler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet gözaltına alındı.

FRANSIZ HABER AJANSI DUYURDU

Savcılık makamlarının Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre; Drouet, izinsiz gösteri organize etmek suçlaması ile gözaltına alındı.

Sarı Yelekler'in lideri gözaltına alındı

Polis kaynakları, halihazırda silah taşımaktan yargılanan Drouet'in, başkent Paris'te Champs-Elysees'ye giderken yakalandığı belirtildi. Drouet'i, zafer anıtı Arc de Triomphe yakınlarında, onlarca göstericinin beklediği aktarıldı.

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