taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Sarı yelekli gösterici polisin arkadaşı çıktı

Paris’te devam eden eylemler sırasında, tanıdık çıkan polis ve protestocunun tokalaştığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 16.12.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler polisin sert tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Gözaltına alınırken yerlerde sürüklenen eylemcilere, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edilirken, bir protestocu ve polisin selamlaşması dikkat çekti.

POLİS SARI YELEKLİ ARKADAŞIYLA SELAMLAŞTI

Paris sokaklarını darma duman eden göstericiler 5'inci gününde de sokağa çıkmaya devam etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını gören bir polis, ''Hey, burada ne yapıyorsun?'' diyerek arkadaşıyla sarıldıktan sonra tekrar görevine döndü.

İşte o anlar - VİDEO

Sarı yelekli gösterici polisin arkadaşı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

513
Trump: FETO'nun iadesi için çalışıyoruz

Trump: FETO'nun iadesi için çalışıyoruz

322
CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

181
Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'e nafaka ödeyecek

Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'e nafaka ödeyecek

108
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

100
Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi

Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi

83
Bakan Ersoy'dan ucuz tatil önerisi

Bakan Ersoy'dan ucuz tatil önerisi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir