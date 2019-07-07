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Sarı Yelekliler AB bayrağı yaktı

34. haftasına giren Sarı Yelekliler'in eylemleri sürerken, protestocuların AB bayrağı yakması dikkat çekti.

DHA | 07.07.2019 - 12:57..
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Paris’te 17 Kasım’da ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan Sarı Yelekler'im eylemleri, 34’üncü haftasına girdi.

Yetkililer, eylemlere 6 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.

EYLEM 34. HAFTASINDA DEVAM EDİYOR

Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini dile getirmek için başta başkent Paris olmak üzere, Toulouse ve Nantes sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

AB BAYRAĞI YAKTILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris’teki protestolarda, protestocuların AB bayrağı yaktıkları görüldü.

Sarı Yelekliler AB bayrağı yaktı

Sarı Yelekliler AB bayrağı yaktı

Sarı Yelekliler AB bayrağı yaktı

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