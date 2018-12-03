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Sarı Yelekliler eylemi Berlin'de

Paris'te başlayan "Sarı Yelekliler" eylemi Avrupa'yı kasıp kavurdu. Fransa'nın ardından, Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan eylemin yeni durağı Almanya oldu.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:25..
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Sarı Yelekliler eylemi Berlin'de

Champ-Elysee meydanında başlayan "Sarı Yelekliler" protestosu, Avrupa'nın her yerine yayılıyor. Avrupa'nın dinamosu olarak bilinen Almanya'ya da sıçrayan eylemler Berlin'de gerçekleştiriliyor.

Sarı Yelekliler eylemi Berlin'de

Sarı Yelekliler eylemi Berlin'de ViDEO

BRANDENBURG KAPISI ÖNÜNDE GÖSTERİ

Fransa, Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya'ya da yayılan eylem Berlin'in en çok bilinen yerlerinden olan Brandenburg kapısı önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda protestoscunun katıldığı gösteride, Fransa'ya destek sloganları atıldı.

Eylemlerin sembolü olan "Sarı Yelekliler" burada da kendini gösterdi.

Sarı Yelekliler eylemi Berlin'de

AVRUPA BASINI SESSİZ

Avrupa'nın dört büyük ülkesinde yapılan Sarı Yelekliler eylemleri özellikle Fransa ve Belçika'yı kasıp kavuruyor, ancak buna rağmen basın olayı görmemeye devam ediyor.

Fransa'nın ünlü basın organı Le Figaro ve Almanya'nın en çok okunan dergilerinden de Spiegel Gezi'de "boyun eğme" manşetleri ile yayınlar yaparken yine aynı basın organları sosyal medya hesaplarından #diren konu başlıklı bpaylaşımlar yaptı.

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