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Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Fransa'da Sarı Yelekliler, eyleme başlamalarının 17'nci haftasında sokağa çıkarak, Cumhurbaşkanı Macron'un açıkladığı önlem paketinin yetersiz olmasını bir kez daha eleştirdi.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 18:42..
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Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haftalardır devam eden hayat pahalılığı protestolarında geri adım atarak, önlem paketi açıklamıştı.

Pakette, asgari ücrete 2019'da aylık 100 euro zam yapılacağını, fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını ve 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

EYLEMLER 17'NCİ HAFTASINDA

Ancak akaryakıt zammı protestosuyla başlayan ve Macron karşıtı gösterilere dönüşen, Sarı Yelekliler eylemleri devam ediyor. 17'nci haftasında yine sokağa çıkan eylemciler, Fransız hükumetinin yetersiz politikalarını bir kez daha eleştirdi.

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

8 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre; gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve bin 796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

Sarı Yelekliler eyleminde 17. hafta

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