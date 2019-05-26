taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un durdurmayı başaramadığı eylemlerde yine çatışmalar yaşandı.

DHA | 26.05.2019 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un memleketi Amiens'teki protestolara yaklaşık 1,200 kişi katıldı.

27 GÖZALTI

Grubun polise taşlı saldırısı, kimi banka şubelerine saldırmaları ve çöp kutularını yakmaları sonucunda polis göstericilere biber gazlı müdahalede bulundu, 27 kişi gözaltına alındı.

Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta

Paris’te yüzlerce gösterici Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde polisle çatıştı.

Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta ViDEO

AB BAYRAKLARI YAKILDI

Bazı göstericilerin Avrupa Birliği bayrağını yaktıkları görüldü.

Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre protesto gösterilerine ülke genelinde 12 bin 500 kişi katıldı.

Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

89
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

513
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

248
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

192
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

105
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

131
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir