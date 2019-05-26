Sarı Yelekliler eylemlerinde 28'inci hafta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un memleketi Amiens'teki protestolara yaklaşık 1,200 kişi katıldı.
27 GÖZALTI
Grubun polise taşlı saldırısı, kimi banka şubelerine saldırmaları ve çöp kutularını yakmaları sonucunda polis göstericilere biber gazlı müdahalede bulundu, 27 kişi gözaltına alındı.
Paris’te yüzlerce gösterici Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde polisle çatıştı.
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AB BAYRAKLARI YAKILDI
Bazı göstericilerin Avrupa Birliği bayrağını yaktıkları görüldü.
Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre protesto gösterilerine ülke genelinde 12 bin 500 kişi katıldı.