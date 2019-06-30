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Sarı Yelekliler eylemlerinde bu hafta yine şiddet var

Fransa'daki eylemlerden dikkat çeken görüntü bu kez engelli bir eylemciye yapılan müdahale oldu.

DHA | 30.06.2019 - 19:55..
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Paris’te 17 Kasım’da ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve hükümet politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, 33’üncü haftasında devam ediyor.

Geçen hafta görülen 10 bin kişilik katılımın yanında bu hafta Paris’te görülen rekor sıcaklık düzeyleriyle katılımcı sayısında düşüş görüldü.

ENGELLİ PROTESTOCUYA SALDIRDILAR

Buna rağmen eylemlere katılan yaklaşık 6 bin kişilik protestocu grubu, Fransa hükümetine yönelik eleştirilerine devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Lille’deki protestolarda polisin engelli bir protestocuya karşı şiddet kullandığı görüldü.

Sarı Yelekliler eylemleri 33’üncü haftasında VİDEO

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