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Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

İlk haftalara oranla katılım azalsa da ülkenin çeşitli yerlerinde göstericilerle polisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

DHA | 16.06.2019 - 14:04..
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Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 31’inci haftasında da devam ediyor.

Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Toulouse olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

BU HAFTA EN YÜKSEK KATILIM TOULOUSA'DA

Paris’te başlayan ve sonrasında diğer kentlere yayılan eylemlere bu hafta Toulouse’da yüksek katılım görüldü. Toulouse’daki eylemlere binden fazla kişi katılırken, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor ViDEO

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlere ülke çapında katılımın azaldığı belirtilirken, bu hafta ülke genelindeki katılımın geçen haftaki 10 bin eylemcinin altında olduğu vurgulandı.

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Eylemlerin hafiflemesine rağmen, Macron’un bu hafta açıkladığı yeni reform paketiyle protestoların yeniden artabileceği belirtildi.

Söz konusu reform paketinde orta gelirlilere yönelik vergi indirimi bulunsa da işsizliğin azalması için yoksullara yönelik yardımın kesilmesi ve emeklilik yaşı geçen kişilerin çalışmaya devam etmelerinin teşvik edilmesi gibi kararların eylemleri yeniden şiddetlendirebileceğine dikkat çekildi.

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

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