Sarı Yelekliler Fransa'nın turizmini olumsuz etkiledi

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Fransa'da turizmde düşüş yaşanıyor. Sebebi ise aylardır devam eden Sarı Yelekliler'in eylemleri.

RAKAMLARDA DÜŞÜŞ

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün (INSEE) paylaştığı verilere göre, eylemler nedeniyle yabancı turistlerin özellikle başkent Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde düşüş yaşandı.

Bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 azaldığı belirtildi.

REZERVASYONLAR AZALDI

Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu kaydedildi. Ancak ülkede 4 ve 5 yıldızlı otellere yapılan rezervasyonlarda bir düşüşün yaşanmadığı aktarıldı.

Otellerin aksine şehir merkezlerinden uzak kayak merkezlerine yapılan ziyaretlerde ise yüzde 4,2 artış yaşandığı ifade edildi.

SARI YELEKLİLER'İN EKONOMİYE OLUMSUZ ETKİSİ

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire, şubat ayında yaptığı açıklamada, Sarı Yelekler'in eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0,2 puanlık olumsuz etki yarattığını söylemişti.