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'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "Sarı Yelekliler"in protestoları başladı.

AA | 30.11.2018 - 16:09..
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'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Sarı Yelekliler"in protestoları başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce "Sarı Yelekli" protesto düzenledi.

GÖSTERİCİLERLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts Bulvarı'nda polisle karşı karşıya geldi.

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

HENDEKÇİLER İŞ BAŞINDA

Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı. Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan "Sarı Yelekliler", polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı. Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel'deki ana yollar da kesintiye uğradı.

Fransa’da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine, yaklaşık bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı VİDEO

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

BRÜKSEL'E SIÇRAMIŞ OLDU

"Sarı Yelekliler", daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa "Sarı Yelekliler"in protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

'Sarı Yelekliler'in protestosu Brüksel'e sıçradı

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