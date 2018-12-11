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Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Macron’un teklifleri Sarı Yelekliler'i karar verme aşamasında zor durumda bıraktı.

İHA | 11.12.2018 - 01:06..
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Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler’in eylemleri konusunda uzun süren sessizliğini bozarak Fransa halkına seslendi. Macron’un asgari ücret artışları ve vergiler konusunda yapılacak yeniliklere yönelik açıklamalarını ve tekliflerini yetersiz bulan "Sarı Yelekliler" eylemcilerinin bir kısmı protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

"KARARLAR 3 HAFTA ÖNCESİNDE VERİLMELİYDİ"

Sarı Yelekliler’in bazıları eyleme devam edeceklerini, hatta protestoların daha büyük bir hal alacağını iddia ederken, bazıları "Eyleme ara vereceğiz" dedi. Bir eylemci ise yaptığı açıklamada, "Macron’un bu kararları 3 hafta önce vermesi gerekiyordu. Geç kaldı. Biz artık daha önemli kararlar istiyoruz. Eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Macron, Sarı Yelekliler ile aynı masada VİDEO

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